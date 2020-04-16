Дело генерал-майора Шайтанова: СБУ задержала еще одного фигуранта с арсеналом оружия (фото)

Задержанному бывшему сотруднику Центра спецопераций «А» СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра", - заявили в СБУ.

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

"Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - отметили в СБУ.

Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

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Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.