На Житомирщине потушили 27 домов, которые загорелись от сжигания сухостоя

Еще в 14:43 пожарным удалось локализовать огонь и только в 20:20 - ликвидировать.

В Житомирской области спасателям удалось ликвидировать пожар, который от сухой травы перекинулся на 27 домов.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, распространению пожара, который начался еще в 10:50 и перекинулся на жилые дома, способствовали сильные порывы ветра.

"В 20:20 пожар в с. Борятин Романовского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к тушению огня были привлечены 48 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 43 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в 10:50 спасатели получили сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин Житомирской области.

Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га.

В 13:20 в результате сильных порывов ветра изменилось направление распространения пожара - огонь фронтом 500 м распространился в населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.