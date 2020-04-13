В Житомирской области огонь от сухой травы распространился на село, загорелись 27 зданий

Огонь фронтом распространился на населенный пункт Борятин.

В Житомирской области огонь от сухой травы распространился на жилой сектор.

Как говорится в сообщении на сайте Управления ГСЧС в Житомирской области, в 10:50 спасатели получили сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин.

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Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га.

"В 13:20 в результате сильных порывов ветра изменилось направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работают 15 единиц техники и 53 спасателя.

В 14:43 пожарным удалось локализовать огонь, однако о его ликвидации пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, с 4 апреля в Чернобыльской зоне продолжается пожар. По состоянию на 13 апреля огонь добрался до Припяти, еще несколько километров – и пожар приблизится к Чернобыльской АЭС.

Правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил полицейским молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и погасить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.