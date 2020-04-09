В Луцке подстрелили 16-летнюю девушку, которая стояла на балконе

Несовершеннолетнюю с травмированным плечом госпитализировали в больницу.

В Луцке неизвестный ранил из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области, информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней жительницей Луцка на ул. Кравчука, поступила 8 апреля.

Как выяснилось, 16-летняя девушка стояла на балконе, когда в нее кто-то выстрелил. Пострадавшая не видела того, кто стрелял, и откуда. У нее травмировано плечо. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На месте происшествия проводились следственные действия.

По информации полиции, предварительно установлено, что телесные повреждения девушка получила от выстрела из пневматического оружия.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по факту хулиганства по ст. 296 УКУ.