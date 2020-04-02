В Одессе задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала (видео)

Свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте, за решеткой провел более 15 лет жизни.

В Одессе задержан российский «вор в законе» по прозвищу «Авто Копала».

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, задержанный находится в розыске на территории Российской Федерации.

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Отмечается, что оперативники получили информацию о пребывании «Авто Копала» в Одесском регионе и установили место его проживания.

«65-летний уроженец Грузии, гражданин РФ, находится в розыске за то, что занимает высокий статус в преступной иерархии. Он приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами», - сообщили в полиции.

31 марта правоохранители задержали указанного «вора в законе».

По данным полиции, свой воровской статус он получил в 17-летнем возрасте в Москве. Более 15 лет он провел в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом Одессы «вору в законе» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО.