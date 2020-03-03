В Греции освободили задержанного по запросу РФ экс-командира "Айдара" Мельничука
Бывшего командира батальона «Айдар», экс-народного депутата Сергея Мельничука, задержанного в Греции по запросу России, освободили.
Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН.
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«Мельничука освободили из-под стражи. По решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ее пересмотр относительно задержания Мельничука», - сказал Погорельцев.
Как сообщал УНИАН, бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Мельничука задержали 1 марта в Греции.
В Facebook Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе по запросу России (сработала «красная карточка» Интерпола). В Грецию он ехал с женой, которая находится на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола после обращения украинского бюро Интерпола было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука.
2 марта Погорельцев сообщил, что 3 марта в Греции прокурор должен встретиться с Мельничуком и принять решение относительно его освобождения или ареста.