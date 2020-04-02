Просил деньги на лечение: в Киевской области мужчина подстрелил начальника и взорвал себя гранатой (фото)

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В селе Жоравка Киевской области местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия.

Читайте такжеВ Черкасской области нашли убитыми троих детей, отец повесилсяОб этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мужчины вышли для разговора на улицу и там житель села достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники фермы, и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната. Он погиб на месте, тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители. Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Продолжается следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.

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