На Днепропетровщине в багажнике авто нашли застреленного полицейского

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

В Днепропетровской области сегодня задержан мужчина, который во время конфликта застрелил сотрудника полиции.

Как сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook, тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции было обнаружено в багажнике автомобиля.

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"Указанный автомобиль 29 марта около 01:00 остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского отдела полиции. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель города Никополь, а рядом - его 35-летний сын. Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом", - говорится в сообщении.

Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции и он осуществил несколько выстрелов в сторону правоохранителя. От огнестрельного ранения полицейский скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

56-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, оружие изъято и направлено на экспертизу.