В Мукачево произошла стрельба: ранен таксист

Инцидент произошел около 22:00, пострадавший работает таксистом.

В Мукачево произошла стрельба, в ходе которой был ранен таксист.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел около 22:00, пострадавший работает таксистом, ему 53 года.

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Стреляли на улице Томаша Масарика возле заправки. Предыдущая версия стрельбы - бытовой конфликт.

По его словам, стреляли из серебристого Опеля. Таксист с огнестрельным ранением в больнице. Теперь полиция ищет авто нападавших.