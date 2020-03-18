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В Мукачево произошла стрельба: ранен таксист

03:08, 18 марта 2020
Происшествия
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Таксист с огнестрельным ранением в больнице / фото Виталий Глагола

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел около 22:00, пострадавший работает таксистом, ему 53 года.

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Стреляли на улице Томаша Масарика возле заправки. Предыдущая версия стрельбы - бытовой конфликт.

По его словам, стреляли из серебристого Опеля. Таксист с огнестрельным ранением в больнице. Теперь полиция ищет авто нападавших.

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