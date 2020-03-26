В Ужгороде иномарку депутата облили краской и положили похоронный венок (фото)

За активную общественную деятельность депутату неоднократно повреждали автомобили.

В Ужгороде сегодня желтой краской облили автомобиль «Пежо-307», принадлежащий депутату городского совета Виктору Щадею.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал сам депутат.

По его словам, сегодня около 8:30 ему позвонили сотрудники полиции и сообщили о том, что его автомобиль облили краской и положили на крышу похоронный венок.

Щадей рассказал, что в полицию о факте повреждения автомобиля позвонил кто-то из жильцов дома. Во сколько это произошло, пока неизвестно. Этот факт устанавливают правоохранители. В частности, они ищут камеры видеонаблюдения, которые могли бы прояснить ситуацию.

Щадей не знает, кто мог совершить такой поступок.

«Конфликтов было много, сразу трудно сказать. Стараюсь вести активную депутатскую деятельность, отстаиваю интересы общины, поэтому не исключено, что кому-то это мешало», - добавил депутат.

Он также напомнил, что из-за активной общественной деятельности ему уже неоднократно повреждали автомобили.

«Впервые это было в 2006 году, тогда сожгли автомобиль марки «Нива», в 2014 году так же пострадал автомобиль марки «Форд Фокус», - рассказал депутат.