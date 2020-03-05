В центре Киева посреди дороги провалился асфальт (фото)

Работники "Киевводоканала" приступили к ликвидации аварии.

В центральной части Киева, на ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода, как следствие, просел асфальт.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

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В связи с аварией движение по проезжей части ограничено.

"Движение частично ограничено! Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать прорыв. Впоследствии балансодержатель сетей восстановит покрытие проезжей части", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, что попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.