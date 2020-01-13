Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza: количество пострадавших выросло до девяти

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

В результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве пострадали девять человек.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, пострадавшие получили незначительные ожоги, им оказывается медицинская помощь.

Пантелеев добавил, что теплосеть не считалась аварийной, ранее она прошла все проверки. Причиной прорыва он считает гидравлические испытания.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza".

Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Также, спасатели эвакуировали из маршрутного такси четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.