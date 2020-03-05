В Одесской области спасатели сняли с дома голого мужчину с ножом

1 марта мужчину уже задерживали сотрудники полиции, поскольку он бегал по улицам голым.

В городе Черноморске Одесской области правоохранители сняли с 3 этажа жилого дома вооруженного ножом голого мужчину, пытавшегося прыгнуть вниз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, и обнародовали соответствующее видео.

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«В Черноморске (30 км от Одессы) голый мужик с ножом сидел на балконе, хотел спрыгнуть», - говорилось в сообщении.

На видео запечатлен полностью обнаженный мужчина, который находится на балконе многоэтажного жилого дома. В квартиру через входную дверь вошли спасатели и «спугнули» мужчину, тогда он перелез через перила балкона и спустился по специальной лестнице, которую своевременно приставили сотрудники ГСЧС.

Внизу гражданина поджидали правоохранители. Потом мужчину потом передали медикам.

Местные жители утверждают, что этот же человек 1 марта был задержан сотрудниками полиции, так как бегал по улицам голым – от жилого дома до одного из супермаркетов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе автомобиль Toyotа снес на парковке диспетчерскую, в которой находился мужчина.