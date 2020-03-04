В Одессе Toyotа снесла на парковке диспетчерскую с человеком внутри

Пострадавшего, который получил травму, госпитализировали.

В Одессе автомобиль Toyotа снес на парковке диспетчерскую, в которой находился мужчина.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель вызвал на помощь маму, попал в ДТП (видео)Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня около 11.00 на проспекте Небесной Сотни, возле торгового центра «Сундук».

«По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие – пункт уплаты и контроля парковки. Мужчину, который находился в строении, госпитализировали», - сообщили в управлении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, ДТП произошло, когда автомобиль выезжал с парковки.

Ранее УНИАН сообщал, как на Харьковщине грузовик протаранил легковушку.