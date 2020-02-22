Покинул избитой возле гаражей: в Днепре задержали парня за нападение на школьницу

Ребенка госпитализировали в больницу.

В Днепре 19-летнего парня подозревают в нападении на его 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

21 февраля около 09:00 в полицию поступило сообщение от бабушки о том, что ее внучка 17 февраля около 16.00 ушла из дома и не вернулась. То, что девочка не ходит в школу, подтвердила учительница.

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В тот же день около 12:30 между гаражами по одной из улиц Соборного района разыскиваемую девушку обнаружили с многочисленными травмами. Ребенка госпитализировали в больницу.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался знакомый девушки, 19-летний местный житель, ранее не судимый.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За нанесение телесных повреждений 19-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля, в селе Хажин Бердичевского района школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон. О происшествии правоохранителям 18 февраля сообщила мать пострадавшей. Девушкам объявили подозрения.