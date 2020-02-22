Таскали за волосы и били ногами: на Житомирщине объявили подозрения школьницам за нападение на подругу

Пострадавшая девушка находится в больнице.

В Бердичевском районе Житомирской объявили подозрение трем школьницам, которые из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли все это на телефон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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«21 февраля следователи Бердичевского отдела полиции объявили о подозрении в совершении хулиганства трем девушкам 14-15 лет, причастным к избиению приятельницы», - говорится в сообщении.

По данным полиции, трех несовершеннолетних школьниц подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 296 УК).

Пострадавшая от избиения девушка сейчас находится в больнице. Ее здоровьем занимаются медики.

Досудебное расследование продолжается.

В полицейском главке напомнили, что законодательством предусмотрено наступление уголовной ответственности за такие действия с 14-летнего возраста. Поэтому подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в селе Хажин Бердичевского района школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон. О происшествии правоохранителям 18 февраля сообщила мать пострадавшей.

Также видео этого конфликта было опубликовано в Facebook в группе «Подслушано в Бердичеве». Там видно, как две девушки-подростки наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают по земле за волосы.

По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.