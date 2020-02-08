В Харькове горел мусор возле общежития: есть погибшие
13:44, 08 февраля 2020Происшествия
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На месте пожара было найдено два тела, мужчина и женщина, оба бездомные. Сейчас личности их устанавливаются.
Пожар удалось быстро ликвидировать / pikrepo
Возле университетского общежития в Харькове в ночь на 8 февраля горел мусоросборник. В результате происшествия погибло двое человек.
Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.
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К месту пожара направили спасателей 32-й и 1-й частей ГСЧС города Харькова.
По прибытию к месту вызова они установили, что в мусоросборнике горит мусор, а площадь пожара не превысила 5 кв.м. Ее уже локализовали в 23:23 и полностью ликвидировали в 23:32.
На месте пожара было найдено два тела, мужчина и женщина, оба бездомные. Сейчас личности их устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Лодзинском воеводстве Польши в среду вечером в среду горел украинский автобус.
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