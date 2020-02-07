В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира

Полиция устанавливает обстоятельства и мотивы преступления.

Днем 7 февраля в Полтаве в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия убили инструктора.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавщины.

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По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия в соответствии с ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Ранее УНИАН сообщал, как 7 февраля в Мукачево среди бела дня произошла стрельба.