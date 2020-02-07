"Осмотр места происшествия продолжается": правоохранители квалифицировали стрельбу в Мукачево

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители квалифицировали стрельбу в г. Мукачево Закарпатской области как покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

«Предварительная правовая квалификация - по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)», - заявили в прокуратуре.

Сейчас, по данным пресс-службы, проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля в Мукачево по ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.