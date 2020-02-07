В Одесской области женщина рассердилась на мужа и бросила на землю 3-месячного младенца

Врачи диагностировали у младенца гематому мягких тканей лица.

В городе Подольске Одесской области женщина во время уличной драки с мужем бросила на землю своего 3-месячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о происходящем на улице в полицию сообщили случайные прохожие.

Как выяснилось, причиной конфликта между супругами из села Нестоита стала ревность мужа и его возмущение тем, что жена употребляла алкоголь в компании другого мужчины.

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Отмечается, что в этой семье – трое детей в возрасте от трех месяцев до четырех лет, она находится на учете, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

«В день конфликта женщина с младенцем поехала в райцентр (Подольск – УНИАН), якобы в учреждение социальной защиты. Не дождавшись жену, мужчина взял двух других детей и поехал ее искать», - рассказали в главке.

Супругу он застал за распитием спиртных напитков в доме ее случайного знакомого. Ругаясь в присутствии детей, супруги вышли на улицу, где дрались, и женщина, разозлившись, бросила завернутого в одеяло младенца на землю.

На место ЧП прибыли полицейские и представители службы по делам детей Подольской райгосадминистрации. Полураздетых, голодных и с признаками простудных заболеваний детей доставили в медицинское учреждение.

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Осмотрев их, врачи диагностировали у старших - ОРЗ, а у младенца - гематому мягких тканей лица.

В полиции добавили, что мать в больнице продолжала скандалить, нецензурно выражаться в адрес представителя социальной службы. Правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила женщину с детьми в психоневрологическое отделение.

В полиции акцентировали, что это не первый конфликт в данной семье.

После вышеназванного инцидента, на обоих родителей составлены протоколы за совершение домашнего насилия (ст. 173-2 КУоАП) и неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.184), а на женщину - еще и за мелкое хулиганство (ст. 173).

В настоящее время сотрудники полиции обратились в Подольскую райгосадминистрацию с письмом о привлечении представителей всех соответствующих органов для решения дальнейшей судьбы этой семьи, так как жизнь троих детей в опасности.

Как сообщалось, в селе Бабинцы Киевской области в водоеме обнаружили труп 16-летнего подростка, которого до этого искали всем селом. Местные жители считают, что смерть парня не была несчастным случаем.