"Люди теряли сознание от увиденного": появились жуткие детали гибели подростка под Киевом

Когда тело парня вытащили на берег, люди теряли сознание от увиденного.

Погибшего под Киевом в селе Бабинцы 16-летнего Павла Креминского рыбаки нашли в озере.

По словам очевидцев, тело парня застыло в позе эмбриона. Об этом говорится в материале "Обозревателя".

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"Его тело выловили местные рыбаки в трех-пяти метрах от того места на берегу, где он оставил телефон и свою шапку. Они целый день ловили сетками, забрасывали спиннинги", – рассказала одна из соседок Павла.

По ее словам, когда парня вытащили на берег, люди теряли сознание от увиденного.

"В обморок упали человек 10. Было несколько скорых. Паша был в странной позе эмбриона – руки/ноги согнуты. Я, конечно, не эксперт, но подумала, что в воду он попал живым и боролся за свою жизнь до конца, пытаясь согреться. Я лично склоняюсь к мысли, что он поскользнулся. Там скользко. Плиты, очень узкая тропинка и нет тротуара", – поделилась соседка Татьяна.

Как сообщалось, 18 января в селе Бабинцы Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Креминского.