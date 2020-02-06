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В Одессе из-за сильного ветра упали почти 50 деревьев (фото)

10:36, 06 февраля 2020
Происшествия
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Сейчас 40 деревьев уже убраны специалистами / фото пресс-службы мэрии Одессы

Об этом УНИАН сообщили в мэрии города.  

«В результате ураганного ночного ветра оказались поваленными 48 деревьев, 40 из которых уже убраны специалистами КП «Горзелентрест» и жилкоммунсервисов, 8 упавших деревьев еще убирают», - сообщили в мэрии.

В частности, одно из упавших деревьев повредило припаркованные автомобили на проспекте Небесной Сотни, на улице Балтская дорога дерево упало на газовую трубу.

Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач / фото пресс-службы мэрии Одессы

Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач, которые восстанавливают сотрудники коммунального предприятия «Одесгорсвет».

Как отмечается, ночью в Одессе выпало 18,9 мм осадков в виде мокрого снега. Общественный транспорт функционирует – дорогами можно проехать.

Общественный транспорт функционирует в обычном режиме / фото пресс-службы мэрии Одессы

Департамент городского хозяйства призывает горожан по возможности оставаться дома, не оставлять свои машины на рельсах и обочинах.

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