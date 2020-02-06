В Одессе из-за сильного ветра упали почти 50 деревьев (фото)

В результате падения деревьев повреждены несколько автомобилей.

В Одессе сегодня ночью из-за сильного порывистого ветра упали 48 деревьев.

Об этом УНИАН сообщили в мэрии города.

«В результате ураганного ночного ветра оказались поваленными 48 деревьев, 40 из которых уже убраны специалистами КП «Горзелентрест» и жилкоммунсервисов, 8 упавших деревьев еще убирают», - сообщили в мэрии.

В частности, одно из упавших деревьев повредило припаркованные автомобили на проспекте Небесной Сотни, на улице Балтская дорога дерево упало на газовую трубу.

Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач, которые восстанавливают сотрудники коммунального предприятия «Одесгорсвет».

Как отмечается, ночью в Одессе выпало 18,9 мм осадков в виде мокрого снега. Общественный транспорт функционирует – дорогами можно проехать.

Департамент городского хозяйства призывает горожан по возможности оставаться дома, не оставлять свои машины на рельсах и обочинах.