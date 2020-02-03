На Днепропетровщине водитель школьного автобуса с детьми умер за рулем и врезался в забор (фото)
15:36, 03 февраля 2020Происшествия
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По информации полиции, у 68-летнего водителя случился инсульт. К счастью, дети не пострадали.
Автобус врезался в забор и сбил столб фонаря / Фото: полиция г. Каменское
Сегодня в городе Каменское Днепропетровской области водитель автобуса со школьниками, который вез их в бассейн, внезапно умер за рулем.
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Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, после чего врезался в забор строящегося магазина, а также сбил столб фонаря. К счастью, никто из детей, находившихся в салоне, не пострадал.
По предварительной информации, у 68-летнего водителя случился инсульт, от которого он мгновенно скончался.
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