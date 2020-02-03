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На Днепропетровщине водитель школьного автобуса с детьми умер за рулем и врезался в забор (фото)

15:36, 03 февраля 2020
Происшествия
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Автобус врезался в забор и сбил столб фонаря / Фото: полиция г. Каменское

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Эту информацию УНИАН подтвердили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, после чего врезался в забор строящегося магазина, а также сбил столб фонаря. К счастью, никто из детей, находившихся в салоне, не пострадал.

По предварительной информации, у 68-летнего водителя случился инсульт, от которого он мгновенно скончался.

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