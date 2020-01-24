В Ривне трое мужчин пытались продать 56 килограммов ртути за полмиллиона гривень (фото, видео)
Служба безопасности Украины блокировала в Ровно противоправную деятельность организованной группы, участники которой занималась сбытом опасного ядовитого вещества – ртути металлической в особо крупных размерах.
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Контрразведчики спецслужбы установили, что трое злоумышленников, среди которых бывший работник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути, сообщает пресс-служба СБУ.
Токсичный «товар» дельцы сбывали большими партиями в разных регионах Украины.
Правоохранители задержали двух участников группы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вблизи автостанции в Ривне, во время попытки сбыта 56 килограммов ртути. За «товар» злоумышленники планировали получить более полумиллиона гривень.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей. Устанавливаются источники происхождения особо опасного ядовитого вещества.