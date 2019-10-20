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Смертельный прорыв дамбы в России: стало известно о возможной утечке ртути

04:50, 20 октября 2019
Мир
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Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется.  Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она - в Енисей.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, пострадали 16, шестеро числятся пропавшими без вести.  

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Теги: #Россия#ртуть