Смертельный прорыв дамбы в России: стало известно о возможной утечке ртути
04:50, 20 октября 2019Мир
52 0
В результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, пострадали 16, шестеро числятся пропавшими без вести.
После обрушения дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 золотодобытчиков, могла произойти утечка ртути.
Читайте такжеВ Красноярском краю прорвало дамбу: 13 погибших, не менее 15 пропали без вести (фото)
Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, ртуть могла использоваться при добыче золота. Какими могут быть масштабы утечки, не уточняется. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она - в Енисей.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, пострадали 16, шестеро числятся пропавшими без вести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter