В школе на Полтавщине умерла ученица

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

22 января в одной из школ Кременчугского района Полтавской области умерла 14-летняя школьница.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Как сообщает местный сайт "КГ", девочке стало плохо на перемене. Медики скорой помощи реанимировали ребенка, но спасти его не удалось.

Напомним, 16 декабря 2019 года в Ривне в 22-й школе во время урока умерла ученица.