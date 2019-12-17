В Ривне на уроке умерла школьница

Директор объяснил, что ребенок имел проблемы с сердцем.

Во вторник, 16 декабря, в Ривне в 22-й школе во время урока умерла ученица.

Директор заведения Сергей Шама сообщил, что 9-класснице внезапно стало плохо. Когда он лично нес девочку до скорой, она была еще жива, а умерла уже в скорой. Об этом сообщает UA: Рівне.

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Директор объяснил, что ребенок имел проблемы с сердцем. Комментировать ситуацию на камеру он не стал. Глава городского управления образования Василий Харковец сообщил, что это первый такой случай в этом году.

Он добавил, что состояние здоровья девочки было зафиксирован в соответствующих документах, поэтому каких-либо претензий к педагогам быть не может. Пресс-офицер Нацполиции области Мария Юстицкая сообщила, что по данному факту правоохранители начали следственные действия.

Ранее в Одессе 5-классница оказалась в реанимации из-за буллинга в школе.