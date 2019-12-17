цей матеріал доступний українською

В Ривне на уроке умерла школьница

16:50, 17 декабря 2019
Происшествия
565 0
Ребенок имел проблемы с сердцем / facebook.com/uarivnetv

Директор заведения Сергей Шама сообщил, что 9-класснице внезапно стало плохо. Когда он лично нес девочку до скорой, она была еще жива, а умерла уже в скорой. Об этом сообщает UA: Рівне.

Читайте такжеВ Днепре учительница умерла прямо на уроке

Директор объяснил, что ребенок имел проблемы с сердцем. Комментировать ситуацию на камеру он не стал. Глава городского управления образования Василий Харковец сообщил, что это первый такой случай в этом году.

Он добавил, что состояние здоровья девочки было зафиксирован в соответствующих документах, поэтому каких-либо претензий к педагогам быть не может. Пресс-офицер Нацполиции области Мария Юстицкая сообщила, что по данному факту правоохранители начали следственные действия.

Ранее в Одессе 5-классница оказалась в реанимации из-за буллинга в школе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#школа#Ривненщина