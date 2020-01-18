Под Киевом нашли тело 16-летнего подростка, пропавшего два дня назад (видео)
20:00, 18 января 2020Происшествия
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Парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30 и пропал.
Тело 16-летнего парня вытащили из озера около 16:30 / фото: полиция Киевской области
В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.
Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.
Тело вытащили из озера около 16:30.
Сообщение о розыске Павла появилась на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области в Facebook" 17 января.
По словам правоохранителей, парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30.
Других подробностей не сообщается.
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