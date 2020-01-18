Под Киевом нашли тело 16-летнего подростка, пропавшего два дня назад (видео)

Парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30 и пропал.

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.

Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

Тело вытащили из озера около 16:30.

Сообщение о розыске Павла появилась на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области в Facebook" 17 января.

По словам правоохранителей, парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30.

Других подробностей не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.