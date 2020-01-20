На Майдане ночью разбили стеклянные двери ТЦ "Глобус" (фото)
13:24, 20 января 2020Происшествия
206 0
В соцсетях утверждают, что двери разбиты группой подростков.
На Майдане разбили вход в ТЦ "Глобус" / Facebook, Типичный Киев
На столичном Майдане Незалежности в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр «Глобус».
Читайте такжеВ Одессе вандалы зарисовали мурал с героями "Ликвидации" (фото)
Об этом сообщается на странице сообщества «Типичный Киев» в Facebook. Там же опубликовано фото с места инцидента, на нем у входа в ТЦ можно увидеть осколки битого стекла.
Утверждается, что двери разнесли некие подростки, которые хотели «развлечься».
Ранее в Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter