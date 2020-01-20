На Майдане ночью разбили стеклянные двери ТЦ "Глобус" (фото)

В соцсетях утверждают, что двери разбиты группой подростков.

На столичном Майдане Незалежности в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр «Глобус».

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Об этом сообщается на странице сообщества «Типичный Киев» в Facebook. Там же опубликовано фото с места инцидента, на нем у входа в ТЦ можно увидеть осколки битого стекла.

Утверждается, что двери разнесли некие подростки, которые хотели «развлечься».

Ранее в Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.