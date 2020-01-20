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На Майдане ночью разбили стеклянные двери ТЦ "Глобус" (фото)

13:24, 20 января 2020
Происшествия
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На Майдане разбили вход в ТЦ "Глобус" / Facebook, Типичный Киев

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Об этом сообщается на странице сообщества «Типичный Киев» в Facebook. Там же опубликовано фото с места инцидента, на нем у входа в ТЦ можно увидеть осколки битого стекла. 

Утверждается, что двери разнесли некие подростки, которые хотели «развлечься».

Ранее в Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.

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