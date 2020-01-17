В Харькове подростки устроили погром машин во дворе дома (видео)

Увидев свидетелей, хулиганы не остановились и продолжили крушить транспорт.

В Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.

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Соответствующее видео выложено в группе Kharkiv_1654.

Увидев свидетелей, хулиганы не остановились и продолжили крушить транспорт.

«Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару», - рассказала автор видео.

После этого автомобиль забросали булыжниками, разбили зеркало и погнули крыло.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова у жилого дома сожгли автомобиль.