В Харькове подростки устроили погром машин во дворе дома (видео)
08:47, 17 января 2020Происшествия
614 0
Увидев свидетелей, хулиганы не остановились и продолжили крушить транспорт.
Подростки забросали автомобиль булыжниками / скриншот
В Харькове группа подростков устроила погром машин во дворе многоэтажки.
Читайте такжеВ Харькове киллер в упор расстрелял мужчину (видео)
Соответствующее видео выложено в группе Kharkiv_1654.
Увидев свидетелей, хулиганы не остановились и продолжили крушить транспорт.
«Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое оббежали машину сзади и разбили фару», - рассказала автор видео.
После этого автомобиль забросали булыжниками, разбили зеркало и погнули крыло.
Как сообщал УНИАН, в центре Харькова у жилого дома сожгли автомобиль.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter