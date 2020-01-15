В Иране задержали автора видео с запуском ракеты по украинскому "Боингу" – СМИ

Еще до признания иранских военных в том, что украинский "Боинг" сбили именно они, в сети появилось видео, показывающее удар ракеты по самолету.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, снявшего и разместившего в сети видеоролик, на котором запечатлен выстрел ракеты, поразившей украинский "Боинг" под Тегераном, что привело к его крушению.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на иранские СМИ, 14 января об этом сообщили в КСИР.

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, отметили представители элитных соединений иранских вооруженных сил. По их словам, результаты этого расследования будут представлены общественности позднее.

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Видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, "видео показывает жилой квартал в западном Паранде", а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Паранд - это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.

В этот же день КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном.

"Я бы предпочел умереть и не быть свидетелем подобной беды", - заявил командир военно-космической дивизии Амирали Хаджизаде.

По его словам, военные приняли пассажирский самолет за крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.