На Луганщине полицейского подозревают в незаконном проникновении в чужую квартиру

Дело в отношении его сообщников уже передали в суд, а полицейскому объявили о подозрении.

В Луганской области сообщено о подозрении сотруднику патрульной полиции в незаконном проникновении в жилище и превышении служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, 20 мая 2018 года подозреваемый, представившись сотрудником правоохранительного органа, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и вместе с четырьмя сообщниками проник в жилище.

"В квартире, кроме собственника, находился другой гражданин, который задолжал сообщникам полицейского значительную сумму денег, а именно 110 000 гривен и 20 000 долларов США", - отметили следователи.

В ГБР добавили, что впоследствии "должника" вывезли из квартиры и, угрожая убийством, отвезли в лес. При этом полицейский покинул автомобиль по дороге. Обвинительные акты в отношении его сообщников уже направлены в суд.

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"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области пьяный полицейский спровоцировал ДТП и сбежал, оставив на месте аварии жену с ребенком.