В Житомирской области пьяный полицейский спровоцировал ДТП и скрылся, оставив на месте аварии жену с ребенком

В полиции подтвердили факт ДТП, однако еще проверяют, был ли за рулем автомобиля, который спровоцировал аварию, правоохранитель.

В городе Олевск Житомирской области 7 января водитель автомобиля Lanos врезался в микроавтобус и скрылся с места происшествия, оставив на месте аварии жену и ребенка.

Об этом говорится в группе ДТП. Kiev.ua в Facebook.

«В Олевске Житомирской области полицейский – водитель автомобиля Lanos в состоянии алкогольного опьянения протаранил Mercedes Sprinter, после чего скрылся с места преступления, оставив в автомобиле жену с маленьким ребенком. Малыша забрала скорая помощь», - сказано в сообщении.

В Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области корреспонденту УНИАН факт аварии подтвердили и отметили, что сейчас проверяют, находился ли за рулем полицейский и в каком состоянии он управлял транспортным средством.

В пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что обстоятельства этого события сейчас выясняют.

«Если будет установлено, что за рулем машины, которая вызвала аварию, действительно был полицейский, скорее всего, это дело передадут в Государственное бюро расследований», - добавили в ведомстве.