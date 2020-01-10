На Днепропетровщине двух военных подозревают в распространении наркотиков (видео)
Двух военнослужащих воинской части из Павлограда Днепропетровской области подозревают в распространении наркотиков.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
Им и еще одному гражданскому лицу сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Следствие утверждает, что подозреваемые наладили механизм продажи наркотиков местным жителям. Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъяли: пистолет, патроны, вещества внешне похожие на наркотические, а также свыше 200 тысяч гривень.
"Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в ГБР.
Согласно УКУ, подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Как сообщал УНИАН, в Одессе утилизировали почти 4 тонны наркотиков, которые изъяла СБУ в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.