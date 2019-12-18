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СБУ сожгла 4 тонны наркотиков на 100 миллионов долларов (фото)

15:46, 18 декабря 2019
Общество
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Сожжение наркотиков происходило под наблюдением комиссии СБУ и контролирующих органов / ssu.gov.ua

В Одессе утилизировали почти 4 тонны наркотиков, которые изъяла Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках противодействия обращения незаконном наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

Читайте такжеНа юге Украины разоблачили две нарколаборатории с миллионными оборотамиОтмечается, что «вещественные доказательства после судебных постановлений предоставили для уничтожения Спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов».

«Передача и сожжение наркотиков происходило под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ», – сообщили в СБУ.

Кроме того, в управлении отметили, что в печи сожгли около 3-х тонн марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов.

На уничтожение наркотики отправили после соответствующих судебных постановлений / ssu.gov.ua

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ заявили о ликвидации канала наркотрафика из Южной Америки.

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Теги: #новости Украины#Одесса#СБУ#наркотикипогода в Одессе