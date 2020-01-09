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Во Львове в результате ДТП погибла трехлетняя девочка (фото)

18:10, 09 января 2020
Происшествия
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Во Львове в результате ДТП погиб ребенок / фото lv.npu.gov.ua

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 января, в 15.20 на перекрестке улиц Пасечной и Медовой Пещеры.

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Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.

"От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легкового автомобиля. Кроме того, телесные повреждения получили водитель и пассажир этого же авто", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, патрульные полицейские и сотрудники других служб.

фото lv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января на автодороге Львов-Шегини столкнулись сідловий тягач Mercedes и микроавтобус Volkswagen, трое пассажиров которого погибли.

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Теги: #ДТП во Львове#новости Львовапогода во Львове