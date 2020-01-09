На Львовщине микроавтобус врезался в грузовик, погибли три человека

Водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes.

В ночь на 9 января на автодороге Львов-Шегини столкнулись седельный тягач Mercedes и микроавтобус Volkswagen, трое пассажиров которого погибли.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Читайте такжеЗакарпатец во время конфликта в диско-баре облил латвийца бензином и поджег его

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бартатов Городоцкого района.

По предварительным данным, 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes под управлением 30-летнего иностранца.

38-летний житель Ивано-Франковской области и неизвестный, личность которого устанавливают, – погибли на месте аварии. Еще один пассажир Volkswagen – 46-летний житель Ивано-Франковщины – умер уже в больнице.

Водитель транспортного средства Volkswagen получил травмы и был госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области пьяная женщина за рулем Audi насмерть сбила на пешеходном переходе двух женщин.