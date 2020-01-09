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На Львовщине микроавтобус врезался в грузовик, погибли три человека

10:52, 09 января 2020
Происшествия
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ДТП на Львовщине с участием Mercedes и Volkswagen / фото: полиция Львовщины

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бартатов Городоцкого района.

По предварительным данным, 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes под управлением 30-летнего иностранца.

38-летний житель Ивано-Франковской области и неизвестный, личность которого устанавливают, – погибли на месте аварии. Еще один пассажир Volkswagen – 46-летний житель Ивано-Франковщины – умер уже в больнице.

Водитель транспортного средства Volkswagen получил травмы и был госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области пьяная женщина за рулем Audi насмерть сбила на пешеходном переходе двух женщин.

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Теги: #ДТП#Львов#новости Львовщиныпогода во Львове