Украинские специалисты отправились в Иран для расследования авиакатастрофы

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что украинская сторона будет привлечена к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев.

Украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел вылетел в Иран.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

«Среди них - представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ», - написала она.

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Мендель сообщила, что украинская сторона будет привлечена к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.