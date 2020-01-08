Он отметил, что в летный состав экипажа разбившегося самолета входили: командир Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко.

С учетом имеющихся данных о том, что самолет набрал 2400 м высоты, вероятность ошибки экипажа минимальная.

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Об этом сообщил вице-президент по полетной работе авиакомпании МАУ Игорь Сосновский.

«Имеются данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 м высоты, то вероятность ошибки экипажа минимальная. Мы просто не предполагаем этого. Учитывая их опыт», - сказал он.

Сосновский отметил, что в летный состав экипажа разбившегося самолета входили: командир Владимир Гапоненко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко.

«Учитывая сложность самого рейса, его продолжительность, был усилен экипаж. Они отдыхали в гостинице перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши подготовки всего летного состава последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегеран. Также, было шесть бортпроводников – прекрасных девочек и мальчиков. Пухом им земля», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.