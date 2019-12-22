Конфискация имущества и тюрьма: Раде предлагают ужесточить наказание для псевдоминеров

Количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрело угрожающий масштаб.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании объектов.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно ужесточения ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (№2642) зарегистрирован 20 декабря.

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Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за такой вид преступления. В частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Также, согласно проекту закона, часть вторая статьи 259 УК излагается в новой редакции, которая устанавливает увеличенную уголовную ответственность за лже-минирование критически важных объектов инфраструктуры - за это предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрело угрожающий масштаб.

Согласно сведениям Национальной полиции, только за пять месяцев этого года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных производств по фактам предоставления ложных сообщений о минировании. При этом сообщения имеют комплексный характер, когда одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря правительство одобрило проект закона, которым предлагается усилить ответственность за заведомо ложное сообщение о заминировании.