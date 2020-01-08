Катастрофа "Боинга" в Иране: Пристайко назвал количество и страны происхождения погибших

Глава МИД подтвердил, что в катастрофе погибли 11 граждан Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал количество пассажиров рейса PS752 по странам происхождения.

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Соответствующее сообщение появилось в Twitter министра.

«Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни.

Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе #PS752:

Иран - 82;

Канада - 63;

Украина - 2 + 9(экипаж);

Швеция - 10;

Афганистан - 4;

ФРГ - 3;

Великобритания - 3.

Выражаем наши соболезнования. Украинская власть продолжает расследование. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.