Катастрофа "Боинга" в Иране: Пристайко назвал количество и страны происхождения погибших
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал количество пассажиров рейса PS752 по странам происхождения.
Читайте такжеУ разбившегося в Тегеране украинского самолета загорелся двигатель – власти Ирана
Соответствующее сообщение появилось в Twitter министра.
«Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3», – сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни.
Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.
Иран - 82;
Канада - 63;
Украина - 2 + 9(экипаж);
Швеция - 10;
Афганистан - 4;
ФРГ - 3;
Великобритания - 3.
Выражаем наши соболезнования. Украинская власть продолжает расследование.
По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.