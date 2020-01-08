Катастрофа "Боинга" в Иране: на борту самолета находились 11 украинцев – секретарь СНБО

Ранее в СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

На борту Boeing 737, который потерпел катастрофу в Иране, находились 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа.

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Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины», – написал он.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни.

По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.