цей матеріал доступний українською

Катастрофа "Боинга" в Иране: на борту самолета находились 11 украинцев – секретарь СНБО

10:23, 08 января 2020
Происшествия
698 0
В катастрофе "Боинга" могли погибнуть 11 украинцев / MASH

Читайте такжеУ разбившегося в Тегеране украинского самолета загорелся двигатель – власти Ирана

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины», – написал он.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни.

По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #крушение#Боинг