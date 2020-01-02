Под Николаевом на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда (видео)

В инциденте никто не пострадал, эвакуация пассажиров не проводилась.

Вблизи железнодорожной станции Любино в Николаевской области на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон.

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Как говорится в сюжете ТСН, машинист и проводники попытались самостоятельно тушить огонь, но не справились. На место прибыли спасатели. Огонь пылал час.

В инциденте никто не пострадал, эвакуация пассажиров не проводилась. Поезд доехал до конечной станции через 4 часа, благодаря другому тепловозу.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание высоковольтного кабеля.

Ранее в сюжете программы «Гроші» сообщалось, что на сегодня более 90% подвижного состава «Укрзализныци» фактически представляют собой металлолом, эксплуатация которого несет прямую угрозу жизни машинистов и пассажиров. Локомотивы горят, а поезда сходят с рельсов.