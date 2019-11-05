Опасный металлолом: журналисты показали критическое состояние локомотивов "Укрзализныци" (видео)

Локомотивы УЗ находятся в плачевном техническом состоянии и регулярно горят.

На сегодня более 90% подвижного состава «Укрзализныци» фактически представляют собой металлолом, эксплуатация которого несет прямую угрозу жизни машинистов и пассажиров. Локомотивы горят, а поезда сходят с рельсов.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроши». Журналисты утверждают, что фатальные последствия халатности на железной дороге руководство перевозчика скрывает. В качестве примера приводится смерть Юрия Качана – помощника машиниста, который получил 80% ожогов от взрыва на старом тепловозе.

В ответ на запрос журналистов в УЗ сообщили, что почти 93% локомотивов должны были быть списаны еще в 80-х, 90-х, и в начале двухтысячных годов, но их до сих пор эксплуатируют. Впрочем, уверяют, что выпускают машины на пути в строгом соответствии с требованиями безопасности. Но так ли это на самом деле?

Железнодорожники говорят журналистам, что состояние локомотивов – неудовлетворительное. Об этом свидетельствуют и многочисленные эпизоды возгорания машин.

Машинист с 10-летним опытом Александр Павелко рассказал журналистам, что в своей работе 3-4 раза сталкивался с открытым огнем в локомотивах, и видел еще более 10 легких возгораний.

При том, средства пожаротушения в локомотиве совсем не всегда соответствуют нормам. Авторы сюжета предупреждают – это лишь дело времени, когда проблемы с оборудованием снова приведут к инциденту с человеческими жертвами.

Железнодорожники убеждены, всему виной бездарная политика руководства: как нынешнего, так и предыдущих. Под соусом успешных реформ проводятся показательные демонстрации роста прибыли, но почему-то замалчиваются фатальные проблемы с локомотивным парком и техобслуживанием, экономией на запчастях и тотальной коррупцией.

Напомним, в феврале «Укрзализныця» получила 30 локомотивов американской компании General Electric.