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В Днепропетровской области подросток разместил прощальное видео в сети и выпрыгнул с недостроенной многоэтажки

18:32, 02 января 2020
Происшествия
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Причины попытки суицида пока не установлены / фото Facebook «ЖВ – на пульсе»

Об этом сообщается в городской группе «ЖВ на пульсе» в Facebook.

Отмечается, что подросток исчез в новогоднюю ночь.

Перед тем, как совершить суицид, парень разместил прощальное видео в Instagram, написав следующее: «Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте».

Подростка нашли у недостроенной многоэтажки вечером 1 января. Сейчас он находится в реанимации городской больницы. Его состояние тяжелое - парень получил многочисленные переломы, а также обморожение. Причины попытки суицида пока не установлены.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с дополнительной правовой квалификацией «несчастный случай». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Теги: #детский суицид#подросток#новости Днепрапогода в Днепре