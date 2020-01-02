В Днепропетровской области подросток разместил прощальное видео в сети и выпрыгнул с недостроенной многоэтажки

В результате падения мальчик выжил, получив многочисленные переломы, а также обморожение.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 15-летний подросток выпрыгнул с недостроенной многоэтажки и выжил.

Об этом сообщается в городской группе «ЖВ на пульсе» в Facebook.

Отмечается, что подросток исчез в новогоднюю ночь.

Перед тем, как совершить суицид, парень разместил прощальное видео в Instagram, написав следующее: «Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте».

Подростка нашли у недостроенной многоэтажки вечером 1 января. Сейчас он находится в реанимации городской больницы. Его состояние тяжелое - парень получил многочисленные переломы, а также обморожение. Причины попытки суицида пока не установлены.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с дополнительной правовой квалификацией «несчастный случай». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.