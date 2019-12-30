Машина сгорела дотла: под Киевом столкнулись два авто, пострадали три человека

На 43-м километре трассы Киев-Одесса Chevrolet протаранил Land Rover.

В ночь на 30 декабря на 43-м километре трассы Киев-Одесса произошло серьезное ДТП с пострадавшими. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщает "Информатор", столкнулисья автомобили Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo.

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По предварительной информации полицейских, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. При осуществлении маневра легковушка врезалась во внедорожник.

От удара Aveo отбросило в сторону и он загорелся.

В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали в больницу.

Пожарные ликвидировали возгорание, но машина сгорела дотла. Водитель Land Rover не пострадал. Подробности инцидента выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря вблизи пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области, где проходил обмен пленными между Украиной и боевиками, произошла авария. При въезде на территорию КПВВ один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц, врезался в микроавтобус, припаркованный на территории КПВВ.