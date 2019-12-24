Станцию "Майдан Независимости" и пересадку открыли после проверки

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В Киеве завершили проверку станции метрополитена "Майдан Независимости" и пересадки на станцию "Крещатик".

Об этом сообщила пресс-служба подземки.

"Станция "Майдан Независимости" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об их закрытии из-за анонимного сообщения о заминировании.