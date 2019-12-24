Во Львове четверо людей отравились угарным газом, двое из них – дети
10:50, 24 декабря 2019Происшествия
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Сообщается, что квартира оборудована газовой колонкой.
Пострадавших госпитализировали / galnet.fm
Во Львове в квартире жилого дома четверо людей отравились, вероятно, угарным газом.
Читайте такжеВ Полтаве в закрытом гараже нашли тела парня и девушкиОб этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Отмечается, что среди пострадавших – двое детей 2014 и 2016 годов рождения.
«Пострадавшие в состоянии легкой и средней степени тяжести госпитализированы», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийная бригада «Львовгаза» временно прекратила подачу газоснабжения в квартиру. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее УНИАН сообщал, как во Львове в январе 2019-го угарным газом отравились шесть человек. После этого власти решили проверить все дома с печным и газовым отоплением.
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