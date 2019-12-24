Во Львове четверо людей отравились угарным газом, двое из них – дети

Сообщается, что квартира оборудована газовой колонкой.

Во Львове в квартире жилого дома четверо людей отравились, вероятно, угарным газом.

Читайте такжеВ Полтаве в закрытом гараже нашли тела парня и девушкиОб этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что среди пострадавших – двое детей 2014 и 2016 годов рождения.

«Пострадавшие в состоянии легкой и средней степени тяжести госпитализированы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийная бригада «Львовгаза» временно прекратила подачу газоснабжения в квартиру. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове в январе 2019-го угарным газом отравились шесть человек. После этого власти решили проверить все дома с печным и газовым отоплением.