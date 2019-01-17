Во Львове проверят дома с печным и газовым отоплением из-за частых отравлений (видео)

Всего неделю назад насмерть в городе угорели двое туристов из Киева, а еще двое их друзей оказались в больнице.

Во Львове проверят дома с печным и газовым отоплением из-за частых отравлений угарным газом. Об этом говорится в сюжете ТСН. Всего неделю назад насмерть в городе угорели двое туристов из Киева, а еще двое их друзей оказались в больнице. Читайте такжеЗагадочная смерть восьми человек в одном доме на Житомирщине: в городе объявлен траур (фото) Ранее во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети.

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