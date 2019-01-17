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Во Львове проверят дома с печным и газовым отоплением из-за частых отравлений (видео)

13:21, 17 января 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Всего неделю назад насмерть в городе угорели двое туристов из Киева, а еще двое их друзей оказались в больнице. 

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Ранее во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети.

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Теги: #отравление#Львовщина#угарный газ Львов