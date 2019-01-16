Во Львове угарным газом отравились шесть человек, в том числе дети

Во Львовскую областную клиническую больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжести доставлены трое взрослых и трое детей.

В центре Львова в среду, 16 января, шесть человек отравились угарным газом и были госпитализированы.

Инцидент произошел на ул. Остроградских 8, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львовскую областную клиническую больницу в состоянии тяжелой и средней степени тяжести доставлены трое взрослых и трое детей в возрасте 4, 7 и 15 лет.

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Больше всего пострадали дети: девочка 2003 года рождения с 70% карбоксигемоглобина; девочка 2011 года рождения ‒ 75% карбоксигемоглобина; у мальчика 2014 года рождения ‒ 68% карбоксигемоглобина.

Как сообщили ZAXID.NET в приемном отделении больницы, пострадавших поместили в барокамеры. Они отказались от госпитализации, завтра еще раз пройдут барокамеру.

«Дети пришли в сознание. Их состояние средней тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - рассказал изданию заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Федор Осим. Обстоятельства отравления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 11 января в центре Львова в съемной квартире от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.